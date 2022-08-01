Президента Ірландії закликали прояснити позицію щодо війни в Україні через суперечливий лист його дружини

Президента Ірландії Майкла Гіґґінса закликають "чітко висловити рішучу підтримку" народу Ірландії Україні після того, як його дружина написала суперечливий лист про війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Минулого тижня Сабіна Гіґґінс написала в Irish Times листа, щоб розкритикувати попередню редакційну статтю про війну.

Вона сказала, що бої триватимуть, поки світ не переконає президента Владіміра Путіна та президента Володимира Зеленського "погодитися на припинення вогню та переговори".

Критики листа припустили, що Гіґґінс поставила знак рівності між діями України та Росії, а сенатори від партій коаліційного уряду Ірландії висловили стурбованість.

Сенатор від Fianna Fail Малкольм Бірн сказав, що згодом лист було опубліковано на офіційному веб-сайті президента Ірландії - цей крок він назвав "жахливим".

"Пані Гіґґінс має право на свою особисту думку та на її висловлення, хоча я вважаю, що вона абсолютно неправа, намагаючись побачити еквівалентність у позиціях України та Росії", – сказав Бірн.

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"Однак рішення опублікувати лист на сайті президента викликає серйозні запитання. Президент Ірландії зараз має чітко висловити рішучу підтримку ірландського народу українському народові та те, що ми вважаємо Росію відповідальною за війну та триваюче варварство" - заявив він

Як зазначається, лист був видалений з веб-сайту президента.

Нагадаємо, російський посол похвалив дружину президента Ірландії, яка закликала Україну до переговорів з РФ.