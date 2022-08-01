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На нардепа-"слугу" склали адмінпротокол за подарований годинник Breguet вартістю $10 тисяч

"Українська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 11:59
Нардеп від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько, фото з Facebook

НАЗК склало адмінпротокол про порушення антикорупційного законодавства на нардепа від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька, який отримав у подарунок від свого помічника годинник вартістю понад 10 тисяч доларів.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції у Telegram

Дослівно: "Стосовно народного депутата Анатолія Гунька НАЗК склало адміністративний протокол, оскільки  він отримав у подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 тисяч доларів США від свого помічника". 

Деталі: У НАЗК зазначили, що порушення скоєно до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Нагадаємо: 

  • Протягом 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у 119 деклараціях.
  • У Національному агентстві запобігання корупції вважають, що у вступній кампанії 2022 року є великі корупційні ризики.

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Теми: НАЗКкорупціяСлуга народу
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