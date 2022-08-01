На нардепа-"слугу" склали адмінпротокол за подарований годинник Breguet вартістю $10 тисяч

Нардеп від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько, фото з Facebook

НАЗК склало адмінпротокол про порушення антикорупційного законодавства на нардепа від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька, який отримав у подарунок від свого помічника годинник вартістю понад 10 тисяч доларів.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції у Telegram

Дослівно: "Стосовно народного депутата Анатолія Гунька НАЗК склало адміністративний протокол, оскільки він отримав у подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 тисяч доларів США від свого помічника".

Реклама:

Деталі: У НАЗК зазначили, що порушення скоєно до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо:

Протягом 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у 119 деклараціях.

У Національному агентстві запобігання корупції вважають, що у вступній кампанії 2022 року є великі корупційні ризики.