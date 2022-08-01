У Білому домі погодилися, що Байдену слід поговорити із Зеленським - ОП

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак і радник з нацбезпеки США Джейкоб Салліван "погодилися з необхідністю" організувати найближчим часом розмову Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Джерело: повідомлення Єрмака у Твіттер

Дослівно: "Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним провели телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеним, радником з нацбезпеки США Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

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Обговорили поточну ситуацію. З Салліваном погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову між Зеленським та Байденом".

Деталі: Єрмак також додав, що "РФ чекають великі сюрпризи, від яких буде важко оговтатись".

Що цьому передувало:

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