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У Білому домі погодилися, що Байдену слід поговорити із Зеленським - ОП

"Українська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 17:28
Фото: ОП

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак і радник з нацбезпеки США Джейкоб Салліван "погодилися з необхідністю" організувати найближчим часом розмову Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.  

Джерело: повідомлення Єрмака у Твіттер

Дослівно: "Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним провели телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеним, радником з нацбезпеки США Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Обговорили поточну ситуацію. З Саліваном погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову між Зеленським та Байденом".

Деталі: Єрмак також додав, що "РФ чекають великі сюрпризи, від яких буде важко оговтатись".

Що цьому передувало:

  • 29 липня Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров провели першу телефонну розмову з часу повномасштабної війни Росії проти України.

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Теми: СШАЗеленськийБайден
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