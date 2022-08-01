"ЗСУ – найсильніша армія в світі, батальйони росіян кладуть" - окупант у перехопленій СБУ розмові

Служба безпеки України зазначає, що українські воїни "кладуть" ворога "цілими батальйонами" і загарбники здатні наступати лише ціною шалених втрат.

Джерело: нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ

Деталі: За даними спецслужби, мобілізований у лави російських окупаційних військ житель тимчасово окупованого Донецька каже матері, що українська армія найсильніша на світі.

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На заперечення жінки, яка надивилася російської пропаганди, просто запитує, чи бачила вона дані щодо втрат, і запевняє, що жителів на окупованих територіях "годують казками".

За словами мобілізованого, росіяни, якщо і просуваються, то за рахунок величезних втрат.

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Дослівно окупант: "Українська армія – це найсильніша армія у всьому світі… Вони навіть ваших росіян не бояться, су*а, нікого..

А навіть якщо просувається наша (армія – прим.), це дуже з великими втратами. Дуже великими, дуже-дуже-дуже! Ху*рять на раз-два, я тобі кажу. У нас полк там в*бали. Батальйони лягають...".

Дослівно СБУ: "Так, українські захисники добре знають свою роботу і методично змітають з нашої землі "другу армію в світі".

Для тих росіян, хто не хоче повернутися додому в мішку, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон і зберегти своє життя".