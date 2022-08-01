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"ЗСУ – найсильніша армія в світі, батальйони росіян кладуть" - окупант у перехопленій СБУ розмові

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 17:45

Служба безпеки України зазначає, що українські воїни "кладуть" ворога "цілими батальйонами" і загарбники здатні наступати лише ціною шалених втрат.

Джерело: нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ

Деталі: За даними спецслужби, мобілізований у лави російських окупаційних військ житель тимчасово окупованого Донецька каже матері, що українська армія найсильніша на світі.

На заперечення жінки, яка надивилася російської пропаганди, просто запитує, чи бачила вона дані щодо втрат, і запевняє, що жителів на окупованих територіях "годують казками".

За словами мобілізованого, росіяни, якщо і просуваються, то за рахунок величезних втрат.

Дослівно окупант: "Українська армія – це найсильніша армія у всьому світі… Вони навіть ваших росіян не бояться, су*а, нікого..

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А навіть якщо просувається наша (армія – прим.), це дуже з великими втратами. Дуже великими, дуже-дуже-дуже! Ху*рять на раз-два, я тобі кажу. У нас полк там в*бали. Батальйони лягають...".

Дослівно СБУ: "Так, українські захисники добре знають свою роботу і методично змітають з нашої землі "другу армію в світі".

Для тих росіян, хто не хоче повернутися додому в мішку, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон і зберегти своє життя".

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Теми: СБУвійна
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