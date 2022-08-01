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Ердоган: "зерновий коридор" можливий завдяки особливим відносинам з Україною і РФ

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 21:17
Реджеп Таїп Ердоган, фото ОП

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував вихід першого корабля з українським зерном на борту з порту Одеси.

Ердогана цитує турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Ердоган сказав, що рух першого корабля "зерновим коридором" є значним дипломатичним успіхом. 

"Ми змогли досягти цього завдяки нашим особливим відносинам із Росією та Україною", - сказав він.

Ердоган зазначив, що продовольча безпека 30% населення світу була під ризиком через російсько-українську війну.

"Ми й надалі продовжуватимемо наші зусилля для завершення війни в Україні та встановлення міцно миру в регіоні", - додав турецький президент.

Нагадаємо, 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи.

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Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав вихід першого корабля "днем полегшення для світу".

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

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Теми: ЕрдоганТуреччиназерно
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