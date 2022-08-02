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Шольц обіцяє подальшу військову підтримку Україні: "Стільки, скільки буде потрібно"

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 13:58

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна продовжить надавати військову підтримку Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю The Globe and Mail, повідомляє "Європейська правда".

Шольц заперечив повідомлення про те, що Німеччина скоротила військову підтримку України попри запевнення у протилежному.

Він знову нагадав, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина змінила свій принциповий підхід не надсилати зброю в кризові регіони.

"Ми доставляли все, що було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли до більш складних і цінних систем. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи, РЛС, контрбатарейні радари. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері", - зазначив Шольц.

"Усі вони потребують навчання українських екіпажів, і ми це також забезпечуємо. Поки ми говоримо, українці проходять навчання на новому та більш досконалому обладнанні в кількох місцях Німеччини. І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", - заявив німецький канцлер.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття до України німецьких реактивних систем залпового вогню MARS-II.

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Теми: НімеччинаУкраїназброяШольц
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