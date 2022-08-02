Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг обговорив з Зеленським пріоритети військової підтримки України

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 15:02

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, обговорили пріоритети військової підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Була хороша телефонна розмова з президентом Володимиром Зеленським  щодо пріоритетів військової підтримки. Життєво важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні і ще швидше. Також обговорили першу партію зерна з моменту вторгнення Росії та необхідність повного виконання угоди, спонсорованої ООН  і нашим союзником Туреччиною" - написав Столтенберг у Twitter.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в понеділок розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні.

"В оголошеному сьогодні пакеті будуть додаткові снаряди для високомобільних вдосконалених ракетних систем HIMARS, а також боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів, яка вже була передана Україні", – зазначив представник Білого дому.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗеленськийНАТОзброявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської ОДА

Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила ППО

США ввели санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ

МЗС Китаю пообіцяв реакцію на візит Пелосі на Тайвань – вона каже, що про зміну політики США не йдеться

відео, фотоЛітак Пелосі приземлився на Тайвані

У "ЄС" спростовують причетність до масштабної ботоферми

Усі новини...
Зеленський
В Україні ліквідували мільйонну ботоферму "Євросолідарності" – джерело
Зеленський попросив Макрона допомогти розблокувати 8 млрд євро макрофіну Україні
Зеленський: Не може бути ілюзій, що Росія не зриватиме український експорт
Останні новини
01:18
Президент Болгарії – перехідному уряду: не втягніть країну у війну
00:58
По Сумщині – понад 60 ворожих прильотів, без жертв
00:31
Списки загиблих в Оленівці частково підтверджуються – екскомандир полку "Азов"
23:53
Батько строковика з крейсера "Москва" отримав свідоцтво про його смерть: минуло 110 днів
23:45
За майже три тижні турбіна "Північного потоку" так і не змогла дістатися Росії
23:31
Стало відомо, хто стане "слугою" народу замість Костіна і Совгирі
23:24
оновленоУ Миколаєві лунають вибухи
23:17
У Німеччині побилися два далекобійники з Білорусі та України, судитимуть обох
23:14
Китай викликав посла США через візит Пелосі на Тайвань
23:10
Росіяни більше не можуть складати TOEFL
Усі новини...