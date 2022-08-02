Столтенберг обговорив з Зеленським пріоритети військової підтримки України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, обговорили пріоритети військової підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Була хороша телефонна розмова з президентом Володимиром Зеленським щодо пріоритетів військової підтримки. Життєво важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні і ще швидше. Також обговорили першу партію зерна з моменту вторгнення Росії та необхідність повного виконання угоди, спонсорованої ООН і нашим союзником Туреччиною" - написав Столтенберг у Twitter.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в понеділок розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні.

"В оголошеному сьогодні пакеті будуть додаткові снаряди для високомобільних вдосконалених ракетних систем HIMARS, а також боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів, яка вже була передана Україні", – зазначив представник Білого дому.