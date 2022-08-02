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Якщо дружина служить в ЗСУ: прикордонники роз’яснили правила перетину кордону їхніми чоловіками

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 15:44
скріншот

Державна прикордонна служба дала роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, дружини яких служать у Збройних силах України.

Джерело: ДПСУ у Telegram

Дослівно: "Чоловік, дружина якого проходить дійсну військову службу і на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, має право перетину кордону".

Деталі: Щоб виїхати за кордон, потрібно мати при собі свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною.

При цьому кількість разів такого перетину – необмежена.

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Теми: війнаУкраїнакордон
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