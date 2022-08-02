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Перший зерновоз з українською кукурузою дістався до узбережжя Туреччини

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 20:41

Перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси, приплив до узбережжя Туреччини у вівторок.

Про це повідомили кореспонденти AFP, що перебувають на місці, пише "Європейська правда".

Судно Razoni, яке плаває під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

Нагадаємо, 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав вихід першого корабля "днем полегшення для світу".

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Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

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