Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Молдові затримали підозрюваних у допомозі чоловікам з України перейти кордон

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 22:18

У Молдові викрили злочинне угруповання, члени якого допомагали громадянам України, зокрема чоловікам, таємно потрапити на територію країни. 

Про це повідомила прикордонна поліція 2 серпня, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Чотирьох членів угруповання затримали на 72 години. Усі вони живуть у Комраті та Бессарабці. 

Як розповіли у поліції, затриманих підозрюють у незаконному перетині кордону, організації незаконної міграції, корупції. Крім цього, їх підозрюють у торгівлі наркотиками.

Кожен член злочинної групи, за даними слідства, мав свою роль. Частина угруповання займалася незаконним переправленням чоловіків з України до Молдови. За свої послуги вони отримували $3,5 тис. від кожної людини, якій допомогли перейти кордон.

Прикордонна поліція опублікувала запис розмови членів угруповання, які організовують перевезення.

ВІДЕО ДНЯ

Операцією займалась прикордонна поліція разом із прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ.

Нагадаємо, минулого тижня у Молдову не пустили Кіркорова, який нібито їхав свідчити у справі помічниці "крадія мільярда".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МолдоваУкраїнакордон
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW назвав області РФ, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні

Південь: ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування ворога в Чорнобаївці

Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської ОДА

Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила ППО

США ввели санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ

МЗС Китаю пообіцяв реакцію на візит Пелосі на Тайвань – вона каже, що про зміну політики США не йдеться

Усі новини...
Молдова
Президентка Молдови заявила про спроби дестабілізації ситуації в Гагаузії
Молдова звернеться до Румунії у разі військової загрози з боку Росії
Молдова продовжила ще на 60 днів надзвичайний стан через війну в Україні
Останні новини
08:58
Росіяни випустили ракети по Харкову з Бєлгорода – голова ОВА
08:58
На Полтавщині проведуть навчальні стрільби – людей просять зберігати спокій
08:25
"Блеф Путіна": Шольц прокоментував історію з турбіною для "Північного потоку"
08:20
Росіяни вбили чотирьох цивільних у Красногорівці
08:16
Луганщина: окупанти застосовують авіацію, бо не можуть прорвати оборону ЗСУ – Гайдай
07:54
Дніпропетровщина: ворог вдарив по двох громадах – постраждали дитсадок і церква
07:23
На кількох напрямках ЗСУ завдали ворогу втрат і змусили відступити – зведення
06:50
Ми повинні підтримувати Тайвань, який є островом стійкості – Пелосі
06:17
Вибухи в Миколаєві: виникла пожежа, зруйнований супермаркет
05:33
ISW назвав області РФ, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні
Усі новини...