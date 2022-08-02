У Молдові затримали підозрюваних у допомозі чоловікам з України перейти кордон

У Молдові викрили злочинне угруповання, члени якого допомагали громадянам України, зокрема чоловікам, таємно потрапити на територію країни.

Про це повідомила прикордонна поліція 2 серпня, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Чотирьох членів угруповання затримали на 72 години. Усі вони живуть у Комраті та Бессарабці.

Як розповіли у поліції, затриманих підозрюють у незаконному перетині кордону, організації незаконної міграції, корупції. Крім цього, їх підозрюють у торгівлі наркотиками.

Кожен член злочинної групи, за даними слідства, мав свою роль. Частина угруповання займалася незаконним переправленням чоловіків з України до Молдови. За свої послуги вони отримували $3,5 тис. від кожної людини, якій допомогли перейти кордон.

Прикордонна поліція опублікувала запис розмови членів угруповання, які організовують перевезення.

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Операцією займалась прикордонна поліція разом із прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ.

Нагадаємо, минулого тижня у Молдову не пустили Кіркорова, який нібито їхав свідчити у справі помічниці "крадія мільярда".