Стало відомо, хто стане "слугою" народу замість Костіна і Совгирі

У ЦВК повідомили, що народними депутатами від "Слуги народу" замість новопризначеного генпрокурора і судді КС стануть Артем Михайлюк та Олександр Васюк.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "ЦВК визнала обраними народними депутатами Артема Михайлюка та Олександра Васюка.

27 липня Комісія отримала постанови ВР про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі. Вони написали заяви про складення депутатських повноважень.

Тож обраними народними депутатами комісія визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Івасюка".

Деталі: На парламентських виборах у липні 2019 Михайлюк був під №142 у виборчому списку партії "Слуга народу", а Івасюк під №143.

Цьому передувало:

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