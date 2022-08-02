Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, хто стане "слугою" народу замість Костіна і Совгирі

Мазуренко Альона Вівторок, 2 серпня 2022, 23:31
фото: ЦВК

У ЦВК повідомили, що народними депутатами від "Слуги народу" замість новопризначеного генпрокурора і судді КС стануть Артем Михайлюк та Олександр Васюк.

Джерело: ЦВК 

Дослівно: "ЦВК визнала обраними народними депутатами Артема Михайлюка та Олександра Васюка.

27 липня Комісія отримала постанови ВР про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі. Вони написали заяви про складення депутатських повноважень.

Тож обраними народними депутатами комісія визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Івасюка".

Деталі: На парламентських виборах у липні 2019 Михайлюк був під №142 у виборчому списку партії "Слуга народу", а Івасюк під №143.

Цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 липня президент Володимир Зеленський попросив у Верховної Ради згоди на призначення генеральним прокурором народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна – і цього ж дня Верховна Рада підтримала це.
  • 27 липня парламент призначив нарордну депутатку від "Слуги народу" Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Слуга народуВерховна Рада
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Пелосі у Тайвані згадала про Україну й переказала своє захоплення Зеленському

ISW назвав області РФ, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні

Південь: ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування ворога в Чорнобаївці

Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської ОДА

Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила ППО

США ввели санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ

Усі новини...
Слуга народу
На нардепа-"слугу" склали адмінпротокол за подарований годинник Breguet вартістю $10 тисяч
Влада визначилася із новим генпрокурором, скоро буде подання у ВР – джерела
Шкодить репутації: Тищенко більше не голова закарпатської "Слуги народу"
Останні новини
10:03
Учені розробили татуювання, яке відстежуватиме стан здоров’я людей
09:53
У Мінекономіки розповіли деталі програми по пільговій іпотеці під 3% річних
09:51
Вучич заявив, що Косово хоче втілити свої інтереси на тлі "істерії довкола України"
09:41
Регіони: ЗСУ звільнили ще 7 сіл Херсонщини, росіяни обстріляли церкву на Дніпропетровщині
09:40
У Міноборони Туреччини розповіли, коли почнеться інспекція зерновозу з українською кукурудзою
09:28
Захисники за добу знищили 180 окупантів і 6 ворожих танків
09:08
Розвідка Британії: удар ЗСУ по ешелону РФ з боєприпасами серйозно пошкодив залізницю до Криму
08:58
Росіяни випустили ракети по Харкову з Бєлгорода – голова ОВА
08:58
На Полтавщині проведуть навчальні стрільби – людей просять зберігати спокій
08:25
"Блеф Путіна": Шольц прокоментував історію з турбіною для "Північного потоку"
Усі новини...