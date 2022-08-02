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Стало відомо, хто стане "слугою" народу замість Костіна і Совгирі

Альона Мазуренко Вівторок, 2 серпня 2022, 23:31
Стало відомо, хто стане слугою народу замість Костіна і Совгирі
фото: ЦВК

У ЦВК повідомили, що народними депутатами від "Слуги народу" замість новопризначеного генпрокурора і судді КС стануть Артем Михайлюк та Олександр Васюк.

Джерело: ЦВК 

Дослівно: "ЦВК визнала обраними народними депутатами Артема Михайлюка та Олександра Васюка.

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27 липня Комісія отримала постанови ВР про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі. Вони написали заяви про складення депутатських повноважень.

Тож обраними народними депутатами комісія визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Івасюка".

Деталі: На парламентських виборах у липні 2019 Михайлюк був під №142 у виборчому списку партії "Слуга народу", а Івасюк під №143.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 

  • 27 липня президент Володимир Зеленський попросив у Верховної Ради згоди на призначення генеральним прокурором народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна – і цього ж дня Верховна Рада підтримала це.
  • 27 липня парламент призначив нарордну депутатку від "Слуги народу" Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду.

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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