Стало відомо, хто стане "слугою" народу замість Костіна і Совгирі

У ЦВК повідомили, що народними депутатами від "Слуги народу" замість новопризначеного генпрокурора і судді КС стануть Артем Михайлюк та Олександр Васюк.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "ЦВК визнала обраними народними депутатами Артема Михайлюка та Олександра Васюка.

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27 липня Комісія отримала постанови ВР про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі. Вони написали заяви про складення депутатських повноважень.

Тож обраними народними депутатами комісія визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Івасюка".

Деталі: На парламентських виборах у липні 2019 Михайлюк був під №142 у виборчому списку партії "Слуга народу", а Івасюк під №143.

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