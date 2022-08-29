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Пропагандисти Кремля заявили, що Росія вже збила всіх українських льотчиків

Понеділок, 29 серпня 2022, 05:25

Російські пропагандисти стверджують, що нібито російські ВКС та ППО "фактично ліквідували кваліфікований льотний склад повітряних сил України".  

Джерело: російське пропагандистське державне агентство "РИА Новости" з посиланням на "військово-дипломатичне джерело"

Деталі: Зазначається, що Україна для бойових завдань нібито  задіяла колишніх курсантів, яких не було часу доучувати, і  "їх збивають якщо не на першому, то вже на другому бойовому вильоті". Також "джерело розповіло", що Пентагон набирає для Києва колишніх афганських льотчиків навчально-бойових літаків, які втекли рік тому до США, їхня підготовка розпочалася у Каліфорнії. Набрати за контрактом льотчиків радянських літаків у Польщі та інших східноєвропейських країнах не вдалося.

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Теми: Росія
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