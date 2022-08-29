Пропагандисти Кремля заявили, що Росія вже збила всіх українських льотчиків

Російські пропагандисти стверджують, що нібито російські ВКС та ППО "фактично ліквідували кваліфікований льотний склад повітряних сил України".

Джерело: російське пропагандистське державне агентство "РИА Новости" з посиланням на "військово-дипломатичне джерело"

Деталі: Зазначається, що Україна для бойових завдань нібито задіяла колишніх курсантів, яких не було часу доучувати, і "їх збивають якщо не на першому, то вже на другому бойовому вильоті". Також "джерело розповіло", що Пентагон набирає для Києва колишніх афганських льотчиків навчально-бойових літаків, які втекли рік тому до США, їхня підготовка розпочалася у Каліфорнії. Набрати за контрактом льотчиків радянських літаків у Польщі та інших східноєвропейських країнах не вдалося.