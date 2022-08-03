"Блеф Путіна": Шольц прокоментував історію з турбіною для "Північного потоку"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що завдяки згоді Канади зробити виняток із санкцій та передати турбіну для "Північного потоку" вдалось продемонструвати, що Росія використовувала ці пояснення тільки як привід скоротити постачання газу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це канцлер сказав в інтерв’ю канадському Globe and Mail.

Шольц сказав, що вважає невиправданою критику рішення уряду Трюдо щодо повернення турбіни, зазначивши, що цей крок позбавив Путіна приводу виправдати скорочення постачання газу до Німеччини та інших країн Європи.

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"Росія використовувала газову турбіну лише як привід для того, щоб припинити погоджений експорт газу. Завдяки Джастіну Трюдо ми змогли викрити блеф Путіна. Ми ніколи не вірили, що він скоротив поставки саме через технічні причини… Тепер, коли турбіна може бути поставлена, від Росії очікують виконання контрактних зобов’язань. І якщо Москва вирішить їх не дотримуватися, це вже буде очевидно для всього світу", – зазначив він.

"Зараз це вже відома методичка – Росія хотіла припинити поставки газу і звинувачувати у цьому західні санкції", – додав Шольц.

Він зазначив, що згода Канади піти на виняток задля цього кроку – це потужний сигнал підтримки для Німеччини і Європи загалом, і він зіграє на користь довгостроковій підтримці України. "Як би послаблення Німеччини та Європи допомогло Україні?", – запитує канцлер.

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Олаф Шольц також сказав, що не вірить, що Росія погодилась би збільшити об’єми постачання газу для Європи через українську газотранспортну систему.

Шольца запитали також, чому Німеччина до останнього покладалася на російський газ, тоді як Штати роками попереджали про те, що Путін може використати цю залежність. Канцлер відповів, що ця реальність тривала десятиріччями і був час, коли Москву, здавалось, можна було вважати конструктивним партнером.

"Та все ж: я не хочу заперечувати, що ми надто довго й однобоко покладалися на російські енергоресурси. Зараз ми опинилися в іншій реальності – і швидко пристосовуємося до неї", – додав Олаф Шольц.

Як повідомлялося, німецькі ЗМІ пишуть, що турбіна "Північного потоку", яку Канада погодилася передати Німеччині всупереч власним санкціям, через три тижні так і не дісталася території Росії – вона відмовляється її приймати.

У Кремлі заперечують, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення турбіни. "Газпром" заявив, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

Нещодавно "Газпром" оголосив про нібито несправність ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності.

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