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Кулеба розповів, за яких обставин Україна розірве дипвідносини з Білоруссю Лукашенка

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 11:20

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що вважає за необхідне розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо її армія зайде на територію України.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

Дмитро Кулеба сказав, що добре пам’ятає запевнення з Мінська, що з території Білорусі для України немає жодної загрози, а потім через білоруський кордон почався наступ на Київ; що росіяни регулярно завдають ударів по Україні з території Білорусі.

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"У нас немає ілюзій щодо Білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів Лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення. Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини", - заявив він.

Нагадаємо, "ЄвроПравда" публікувала едіторіал із закликом припинити дипломатичні відносини з режимом Лукашенка Досить симуляції. Чому Україна має розірвати відносини з Білоруссю Лукашенка

Також на цю тему: Українська стратегія щодо Білорусі: що Київ має змінити якнайшвидше.

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Теми: Кулеба ДмитроБілорусьміжнародні відносиниМЗС
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