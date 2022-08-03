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Харків готовий до можливого наступу росіян – голова області

Ірина БалачукСереда, 3 серпня 2022, 11:37
Олег Синєгубов. Фото з Telegram

Окупанти заявляють про можливий новий наступ на Харків, але область готова до будь-яких дій росіян.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram    

Пряма мова Синєгубова: "В останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Запевняємо: ми готові до будь-яких дій ворога.

Наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається. Навіть спроби розвідки окупантів – невдалі".

Деталі: За словами голови ОВА, загарбники постійно зазнають втрат в живій силі та техніці.

Водночас Харківщина щоденно посилює фортифікаційні споруди та оборонні можливості.

Синєгубов підкреслив, що при спробі піти вперед на ворога чекатиме лише чергове фіаско та ще більші втрати.

Водночас він додав, що має інформацію, що найближчими днями окупанти посилять ракетні удари по Харкову та по районах області.

Тому Синєгубов закликав мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не виходити на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях.

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Теми: ХарківХарківська областьвійна
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