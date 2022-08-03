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Зеленський виступив перед студентами 20 австралійських вишів

Роман ПетренкоСереда, 3 серпня 2022, 14:31
Зеленський виступив перед студентами 20 австралійських вишів
фото оп

Президент Володимир Зеленський поспілкувався у форматі відеозв’язку зі студентами 20 австралійських університетів, яким пояснив різницю між терористами та Росією.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Сьогоднішня Росія давно втратила обличчя. Це сталося не вчора, не позавчора й не минулого тижня. Це просто вкотре підтвердилося. Вкотре світ побачив, що ховається під маскою нібито миротворця, яку Росія намагалася носити довгі роки. Там – інша маска. З прорізом для очей і рота. Маска, яку надягають терористи.

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Єдина різниця між терористами та Росією – перші беруть на себе відповідальність за скоєне, а Росія не має мужності зробити це й має нахабство звинувачувати у своїх злочинах інших – окремі країни й цілий світ…

І зараз цей світ стоїть перед вибором. Давно назрілим, незручним, для когось неприємним, але для всіх – неминучим.

Для багатьох країн настав час, коли власні інтереси мають поступитись інтересам планети. Бо в іншому разі і перші, і другі опиняться під загрозою через дії світового терориста".

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Теми: ЗеленськийАвстріястудентивійна
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