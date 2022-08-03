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Білий дім відреагував на повідомлення про "недовіру" Байдена до Зеленського

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 15:27
Байден і Зеленський, фото Getty Images

Президент США Джо Байден висловлював своє захоплення лідерством президента Зеленського у воєнний час і має твердий намір продовжувати підтримувати Україну.

Про це на брифінгу повідомив координатор з комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

Кірбі коментував статтю американського журналіста Томаса Фрідмана у виданні The New York Times, де той написав, що "Між Білим домом та президентом Володимиром Зеленським існує глибока недовіра".

"Так, президент багато разів висловлював своє захоплення лідерством і мужністю президента Зеленського у цей воєнний час. Очевидно, він багато разів особисто розмовляв із президентом Зеленським, і він знає – розуміє, в якому стресі перебуває президент Зеленський та весь український народ. І саме тому він, як і раніше, має твердий намір продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії" - сказав Кірбі.

"Він приватно і публічно висловлював цю повагу до президента Зеленського та викликів, з якими він і його співгромадяни зіштовхуються" - додав він.

В Офісі президента України днями заявили про згоду між США та Україною щодо необхідності організувати найближчим часом розмову президентів України та США.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив 1 серпня, що 4 додаткові системи HIMARS від США прибули на територію України.

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Теми: БайденЗеленськийСША
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