Білий дім відреагував на повідомлення про "недовіру" Байдена до Зеленського
Президент США Джо Байден висловлював своє захоплення лідерством президента Зеленського у воєнний час і має твердий намір продовжувати підтримувати Україну.
Про це на брифінгу повідомив координатор з комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, пише "Європейська правда".
Кірбі коментував статтю американського журналіста Томаса Фрідмана у виданні The New York Times, де той написав, що "Між Білим домом та президентом Володимиром Зеленським існує глибока недовіра".
"Він приватно і публічно висловлював цю повагу до президента Зеленського та викликів, з якими він і його співгромадяни зіштовхуються" - додав він.
В Офісі президента України днями заявили про згоду між США та Україною щодо необхідності організувати найближчим часом розмову президентів України та США.
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив 1 серпня, що 4 додаткові системи HIMARS від США прибули на територію України.