ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів зерна під час блокади портів

Державне бюро розслідувань затримало на Одещині начальника митного посту, який вимагав "таксу" з експортерів зернових під час блокади українських портів.

Джерело: ДБР та Офіс генерального прокурора у Telegram

Дослівно: "Працівники ДБР затримали начальника митного посту "Рені" Одеської митниці. Він вимагав від брокерів фіксовану таксу за оформлення документів на експорт зернових культур, який критично важливий для нашої держави.

В умовах воєнного стану та блокади портів він встановив "таксу" на кожну фуру та видачу Сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто".

Деталі: Посадовця затримали "на гарячому". Зокрема, лише з одного митного брокера він вимагав 154 тисячі грн за видачу 15 сертифікатів та безперешкодне оформлення авто з зерновими. Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років в’язниці.

Передісторія: 1 серпня вранці стало відомо, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

ВІДЕО ДНЯ

Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.