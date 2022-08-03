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ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів зерна під час блокади портів

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 17:06
ДБР затримало митника, який брав таксу з експортерів зерна під час блокади портів
Затримання підозрюваного, ДБР

Державне бюро розслідувань затримало на Одещині начальника митного посту, який вимагав "таксу" з експортерів зернових під час блокади українських портів.

Джерело: ДБР та Офіс генерального прокурора у Telegram

Дослівно: "Працівники ДБР затримали начальника митного посту "Рені" Одеської митниці. Він вимагав від брокерів фіксовану таксу за оформлення документів на експорт зернових культур, який критично важливий для нашої держави. 

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В умовах воєнного стану та блокади портів він встановив "таксу" на кожну фуру та видачу Сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто". 

Деталі: Посадовця затримали "на гарячому". Зокрема, лише з одного митного брокера він вимагав 154 тисячі грн за видачу 15 сертифікатів та безперешкодне оформлення авто з зерновими. Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років в’язниці. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 1 серпня вранці стало відомо, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. 

Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.

Теми: ОдесаОдеська областьмитницязерно
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