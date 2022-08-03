Вбивцю активістки Ноздровської засудили до 15 років за ґратами

Підозрюваного в умисному вбивстві київської активістки Ірини Ноздровської визнали винним та засудили до 15 років в’язниці.

Джерело: сайт Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Прокурори у суді довели, що у грудні 2017 року в селі Демидів на Київщині на зупинці громадського транспорту чоловік з ножем накинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран".

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Деталі: Вбивцю засудили за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Під час судового розслідування він перебував під вартою.

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