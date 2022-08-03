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Вбивцю активістки Ноздровської засудили до 15 років за ґратами

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 17:56
Вбивцю активістки Ноздровської засудили до 15 років за ґратами
Судове засідання щодо справи Ноздоровської, ОГП

Підозрюваного в умисному вбивстві київської активістки Ірини Ноздровської визнали винним та засудили до 15 років в’язниці. 

Джерело: сайт Офісу генерального прокурора 

Дослівно: "Прокурори у суді довели, що у грудні 2017 року в селі Демидів на Київщині на зупинці громадського транспорту чоловік з ножем накинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран".

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Деталі: Вбивцю засудили за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Під час судового розслідування він перебував під вартою.

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У 2018 році у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юрист і активістка Ірина Ноздровська. Вона загинула від множинних колото-різаних ран.
  • Поліція повідомила, що встановила і затримала підозрюваного Юрія Россошанського, батька Дмитра Россошанського, який збив на смерть у 2015 році сестру юристки.
  • Юрій Россошанський визнав підозру і запевнив, що на нього не тиснули. У липні Россошанському змінили підозру на ч. 2 п. 4 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі
  • У 2020 році Россошанський заявив, що його змусили взяти на себе провину силовики. 

Теми: КиїввбивствоОфіс генпрокурора
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