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У невизнаному Нагірному Карабаху оголосили часткову мобілізацію

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 18:31

Так званий президент невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араїк Арутюнян у середу підписав указ про проведення часткової мобілізації на тлі напруження в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"3 серпня президент (Нагірно-Карабаської республіки) Араїк Арутюнян підписав указ, згідно з яким з 3 серпня 2022 року в республіці оголошено часткову військову мобілізацію", – йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Арутюняна.

Нагадаємо, загострення ситуації в Нагірному Карабаху почалося 1 серпня. За даними невизнаної республіки, азербайджанські підрозділи спробували перетнути лінію зіткнення з північної та північно-західної прикордонної зони.

За даними "міністерства оборони" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, близько 14:00 за Києвом азербайджанські підрозділи "застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця". Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.

Карабаська сторона повідомила про щонайменше одного загиблого і вісьмох поранених, в Азербайджані перед тим заявили про одного загиблого військового.

У 2020 році Нагірний Карабах був у центрі шеститижневої війни, яка забрала життя понад 6500 людей, перш ніж завершилася угодою про припинення вогню за посередництва Росії.

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Згідно з угодою, Вірменія передала частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила близько 2000 "миротворців" для нагляду за перемир’ям.

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Теми: Нагірний Карабахмобілізація
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