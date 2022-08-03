Китай готується до військової операції проти Тайваню і уважно вивчає війну між РФ і Україною – експерт 

Китайська народна республіка дуже уважно вивчає війну між Україною та Росією і вважає перемогу України як негативний сценарій.

Про це у подкасті Української правди "Кляті питання" розповів керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта.

За словами Юрія Пойти, Для Китаю важливо стати наддержавою і для цього важливо послабити свого стратегічного конкурента.

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"Як раз РФ відігравала цю роль і якби Росія змогла б завдати стратегічної поразки Україні протягом 3-10 днів, ще й безкровно, то це стало б катастрофічною поразкою Заходу. І Китай би обов'язково цим скористався", - каже експерт.

За словами Юрія Пойти, те що відбувається в Україні, з військової та міжнародної точок зору, Китай проєктує на свою майбутню операцію стосовно Тайваню.

"Тому, якби РФ успішно провела свою операцію, для Китаю це було б вигідно, бо це означало б поразку Заходу, це внесло б розкол між США та ЄС, це зміна архітектури безпеки, і це можливість для Китаю повторити таку операцію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - каже він.

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При цьому, за словами Пойти, аналітики Китаю переконуються, що Росія зробила помилку стосовно свого вторгнення.

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"Я спілкувався з китайськими експертами з дуже серйозних аналітичних центрів, близькими до центрів прийняття рішень, і вони переконуються, що Росія зробила помилку стосовно свого вторгнення. Але помилка не в тому, що вона почала свою військову операцію, а в тому, як вона її проводить", - каже експерт.

В подкасті Юрій Пойта розповів, що в Китаї розглядають перемогу України як негативний сценарій, можливо, найбільш негативний.

"Бо перемога України означатиме перемогу Заходу і європейських моделей. Захід значно посилиться, посиляться трансатлантичні звязки між США та ЄС. Китай протягом багатьох років говорив, що ЄС має бути більш незалежним від США. Для Китаю це було стратегічне завдання — внести розкол та відірвати ЄС від США. І при перемозі України цього не відбудеться", - каже він.

"Для Китаю ситуація геополітично серйозно погіршилась, тому що ніхто в Європі не сумнівається в необхідності оборонного альянсу з США. Тому перемога України — це перемога Заходу. І це стратегічна поразка РФ — одного з важливих ідеологічних партнерів для КНР. Після того, як буде перемога над РФ, захід буде спостерігати яким чином діє Китай, бо Китай готується до військової операції проти Тайваню. В усіх планах та документах це є стратегічне завдання. Він цього наразі робити не буде, хоча риторика стає дуже агресивною, і чим далі, тим агресивнішою", - додає експерт.

За словами Пойти, Китай готується військово та вивчає зараз війну між Росією і Україною дуже уважно.

"І для Китаю стало сюрпризом, чому переважаюча в військовому плані та за ресурсами країна, яка має стратегічну перевагу, зазнає поразки та не реалізовує своїх військових завдань. І для Китаю це стає дуже серйозним уроком, тому що він так само може програти Тайваню. І Китай готується до військової операції проти Тайваню. Технологічно він ще не готовий, за різними оцінками це відбудеться через 5 років, коли в КНР буде достатньо військової техніки, щоб здійснити цю операцію успішно", - каже Пойта.

Він також додає, що після поразки РФ, Захід буде посилювати Тайвань.

"І він посилюватиме альянси навколо Тайваню — це й Південна Корея, Японія, Австралія, Індія. І Китай розуміє, що якщо Росія програє, то зусилля заходу будуть спрямовані до Китаю", - каже експерт.