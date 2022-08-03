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Операція "Відплата": Азербайджан повідомив про взяття кількох висот у Нагірному Карабаху

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 19:13

Міністерство оборони Азербайджану в середу ввечері підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли заняти кілька висот.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Азербайджанське Міноборони стверджує, що вранці 3 серпня "незаконні вірменські збройні угруповання в районі розміщення миротворчого контингенту Росії" вчинили "акт терористичного саботажу", що призвів до загибелі азербайджанського військового.

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"Крім того, елементи незаконних вірменських збройних формувань спробували захопити сопку Киргиз, розташовану в гірському ланцюгу, що охоплює територію Кельбаджарського та Лачинського районів, та закріпити там нові бойові позиції", – додають у відомстві.

У відповідь сили Азербайджану розпочали операцію "Відплата", в межах якої "взяли під контроль височину Гирхгиз, а також Сарибаба вздовж Карабахського хребта Малого Кавказького хребта і низку інших важливих панівних висот".

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Міноборони Азербайджану стверджує, що в межах операції "було знищено кілька бойових позицій незаконних вірменських збройних формувань, а також завдано авіаудару по військовій частині у селищі Юхари Оратаг колишнього Агдаринського району".

У заяві нагадується, що Баку вважає присутність збройних сил Вірменії та "незаконних вірменських збройних формувань" джерелом небезпеки: "Демілітаризація цих територій, повне виведення звідти вірменських військ та роззброєння незаконних вірменських збройних формувань абсолютно необхідні".

"Міністерство оборони заявляє, що відповідно до Конституції Азербайджанської Республіки будь-який терор і провокація, скоєні на суверенних територіях нашої країни, рішуче припинятимуться, а контрзаходи будуть ще більш шокуючими", – підсумовує оборонне відомство країни.

Нагадаємо, загострення ситуації в Нагірному Карабаху почалося 1 серпня. За даними невизнаної республіки, азербайджанські підрозділи спробували перетнути лінію зіткнення з північної та північно-західної прикордонної зони.

За даними "міністерства оборони" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, близько 14:00 за Києвом азербайджанські підрозділи "застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця". Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.

У 2020 році Нагірний Карабах був у центрі шеститижневої війни, яка забрала життя понад 6500 людей, перш ніж завершилася угодою про припинення вогню за посередництва Росії. Згідно з угодою, Вірменія передала частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила близько 2000 "миротворців" для нагляду за перемир’ям.

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Теми: АзербайджанНагірний Карабах
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