Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В МЗС Росії заявили, що "епоха співпраці із Заходом завершена"

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 20:02

Директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Алєксєй Дробінін вважає, що епоха співпраці РФ із Заходом завершена й настав час позбутися ілюзій та зрозуміти, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах з Європою та США не буде.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Дробінін висловив у статті для журналу "Международная жизнь", яку поширило російське МЗС.

"Незалежно від тривалості та результату (війни в Україні) вже зараз можна констатувати, що тридцятирічна епоха загалом конструктивної, хоч і небезпроблемної співпраці із Заходом безповоротно завершена", – йдеться в статті.

На думку представника МЗС, зараз для російської влади виникла можливість остаточно позбутися ілюзій і вийти "за межі парадигми "дружнього поглинання", що відновлювалася західними колегами після 1992 року".

"Зрозуміло, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах із країнами Північної Америки та Європи не буде… Росія вступила в гостру фазу єдиноборства з агресивним альянсом недружніх держав на чолі зі США. Мета противника – завдати нашій країні стратегічної поразки, усунувши її як геополітичного конкурента", – додає він.

Напередодні офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва може розірвати дипломатичні відносини зі США в разі визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МЗСРосіяЗахід
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росія використовує ЗАЕС для залякувань і послаблення військової підтримки України – ISW

Авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"

Зеленський: Якби РФ хотіла переговорів, то не стягувала би резерви на південь України

відеоОперація "Відплата": Азербайджан повідомив про взяття кількох висот у Нагірному Карабаху

Вбивцю активістки Ноздровської засудили до 15 років за ґратами

Нове загострення в Нагірному Карабаху: повідомляють про загиблих і поранених з обох боків

Усі новини...
МЗС
Кулеба розповів, за яких обставин Україна розірве дипвідносини з Білоруссю Лукашенка
МЗС просить українців не їхати на південь Сербії, де не виключений збройний конфлікт
Новим заступником глави МЗС став колишній посол у Чехії
Останні новини
07:12
Білорусь перевіряє бойову готовність своєї армії – зведення Генштабу
06:34
Росія використовує ЗАЕС для залякувань і послаблення військової підтримки України – ISW
06:25
Росіяни вдарили по двох районах Миколаєва – мер
05:46
Обстріли Харкова: росіяни влучили в адміністративну будівлю, без потерпілих
05:23
МКЧХ не гарантував безпеку полонених з "Азовсталі" – заява
04:24
Евакуаційний потяг вирушить з Покровська до Львова 4 серпня
03:30
На Харківщині прокуратура розслідує насильницьке вивезення людей в Росію
02:45
Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
01:56
Авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"
01:40
Ворог знову обстріляв Нікополь
Усі новини...