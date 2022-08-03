В МЗС Росії заявили, що "епоха співпраці із Заходом завершена"

Директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Алєксєй Дробінін вважає, що епоха співпраці РФ із Заходом завершена й настав час позбутися ілюзій та зрозуміти, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах з Європою та США не буде.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Дробінін висловив у статті для журналу "Международная жизнь", яку поширило російське МЗС.

"Незалежно від тривалості та результату (війни в Україні) вже зараз можна констатувати, що тридцятирічна епоха загалом конструктивної, хоч і небезпроблемної співпраці із Заходом безповоротно завершена", – йдеться в статті.

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На думку представника МЗС, зараз для російської влади виникла можливість остаточно позбутися ілюзій і вийти "за межі парадигми "дружнього поглинання", що відновлювалася західними колегами після 1992 року".

"Зрозуміло, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах із країнами Північної Америки та Європи не буде… Росія вступила в гостру фазу єдиноборства з агресивним альянсом недружніх держав на чолі зі США. Мета противника – завдати нашій країні стратегічної поразки, усунувши її як геополітичного конкурента", – додає він.

Напередодні офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва може розірвати дипломатичні відносини зі США в разі визнання Росії державою-спонсором тероризму.