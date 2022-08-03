"Газпром" тепер каже, що повернути турбіну в Росію неможливо через санкції Заходу

Російська компанія "Газпром" у середу заявила, що через санкції країн Заходу постачання Росії турбіни для "Північного потоку", яка перебувала в Канаді, неможливе.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність нинішньої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на КС "Портова" неможливим", – йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "Газпрому".

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Жодних додаткових пояснень цієї позиції в повідомленні не наводиться.

Раніше заступник голови російської газової компанії "Газпром" Віталій Маркелов заявив, що постачання турбіни до Німеччини замість Росії після ремонту в Канаді порушує умови чинного контракту та створює ризики санкцій з боку ЄС, крім того, Siemens під час ремонту усунула не більше чверті всіх несправностей.

Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

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Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти і через який митний пункт.

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни, яку Канада повернула після обслуговування під тиском Німеччини попри санкції. "Газпром" заявив, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.