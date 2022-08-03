Данія позбудеться залежності від російського газу пізніше, ніж планувала

Найбільше газове родовище Данії Tyra може бути введено в експлуатацію не раніше кінця 2023 або початку 2024 року, тобто на дев'ять місяців пізніше запланованого терміну – саме за його рахунок країна хотіла швидко позбутися залежності від газу з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данський канал TV2.

Як повідомила в середу компанія TotalEnergies, яка має розробляти родовище, причиною затримки стала ситуація з COVID-19, через яку стало важче отримати працівників і матеріали з Індонезії.

"Ми цілком серйозно сприймаємо енергетичну кризу в Данії. Тож ми мобілізуємо значні додаткові ресурси з-за кордону, щоб мати змогу якнайшвидше компенсувати затримку, яка сталася, і розпочати розробку Tyra", – заявив директор TotalEnergies Мартін Руне Педерсен.

Родовище Tyra забезпечувало 90% потреб Данії в газі до його закриття у 2019 році. Тоді морське дно просіло, й довелося додатково укріпити основи восьми морських платформ. Очікується, що після завершення робіт Tyra даватиме 2,8 мільярда кубометрів газу.

У 2021 році Данія спожила 2,15 мільярда кубометрів газу, що відповідає 0,4% усього газу, спожитого Європейським Союзом.

Як повідомлялося, Європейська комісія заявила, що країни-члени ЄС мають скоротити споживання газу на 15% із серпня до березня. Спочатку ціль буде добровільною, але стане обов'язковою, якщо Єврокомісія оголосить надзвичайну ситуацію. Окремі країни ЄС висловили опозицію до плану Єврокомісії.

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Водночас Європейський Союз планує збільшити поставки газу з Нігерії, готуючись до можливих скорочень постачання із Росії.