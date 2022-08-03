В Авдіївці, яку безперестанку обстрілюють росіяни, лишилося 2,5 тисяч жителів

В Авдіївці Донецької області, поблизу якої тривають бої, залишається близько 2,5 тисяч цивільних.

Джерело: начальник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Радіо Свобода

Пряма мова: "Люди живуть у жахливих, нелюдських умовах. Немає води, газу. Електрика відсутня близько трьох місяців. Воду намагаємося підвозити, але дуже складно це робити. За добу місто обстрілюють близько 20 разів".

"Декілька днів поспіль ворог не припиняє спроб наступу на місто. Все під прикриттям артилерії, авіації. Майже щодня двічі на день б’є авіація. Працюють з усіх систем артилерії, які тільки є в наявності. Використовують "Сонцепьоки" (важка вогнеметна система – ред.), ракети "Іскандер". Застосовують дистанційне мінування".

Деталі: За словами Барабаша у місті лишилося 10% від населення, яке було у місті до повномасштабого вторгнення Росії.

Передісторія: У зведенні українського Генштабу за 3 серпня вказується, що на Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

Росіяни намагалися вести наступ в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мали, відійшли.