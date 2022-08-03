В Авдіївці, яку безперестанку обстрілюють росіяни, лишилося 2,5 тисяч жителів

В Авдіївці Донецької області, поблизу якої тривають бої, залишається близько 2,5 тисяч цивільних.

Джерело: начальник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Радіо Свобода

Пряма мова: "Люди живуть у жахливих, нелюдських умовах. Немає води, газу. Електрика відсутня близько трьох місяців. Воду намагаємося підвозити, але дуже складно це робити. За добу місто обстрілюють близько 20 разів".

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"Декілька днів поспіль ворог не припиняє спроб наступу на місто. Все під прикриттям артилерії, авіації. Майже щодня двічі на день б’є авіація. Працюють з усіх систем артилерії, які тільки є в наявності. Використовують "Сонцепьоки" (важка вогнеметна система – ред.), ракети "Іскандер". Застосовують дистанційне мінування".

Деталі: За словами Барабаша у місті лишилося 10% від населення, яке було у місті до повномасштабого вторгнення Росії.

Передісторія: У зведенні українського Генштабу за 3 серпня вказується, що на Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни намагалися вести наступ в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мали, відійшли.