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Міністр оборони Молдови вважає, що РФ не планує вторгнення в його країну

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 22:20

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий стверджує, ґрунтуючись на інформації з різних каналів, що до планів Росії не входить вторгнення до Молдови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Носатий заявив в інтерв'ю виданню Agora.

"Російські сили ведуть бойові дії на південному сході України, на відстані, яка забезпечує нашу стабільність. Незважаючи на те, що вибухи російських ракет іноді чути у південному регіоні країни, і це нас дуже турбує, зараз немає безпосередньої небезпеки можливої агресії чи воєнних дій на території Молдови", – сказав він.

"Через офіційні канали, з кількох джерел нам відомо, що у військові плани Росії не входить територія Молдови", – додав міністр.

Як повідомлялося, Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.

А керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна готова допомогти Молдові з деокупацією території Придністров’я.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на спроби ударів з території невизнаного Придністров'я.

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