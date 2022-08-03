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У Туреччині сподіваються, що "зернова угода" наблизить завершення війни

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 22:22

Анкара сподівається, що угода про розблокування експорту українського зерна через Чорне море наблизить домовленості щодо завершення війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Чавушоглу виступав на засіданні партнерства із секторального діалогу Туреччина-ASEAN (Асоціація держав Південно-Східної Азії) у середу в Пномпені.

Глава турецької дипломатії зазначив, що угода щодо "зернового коридору", досягнута за сприяння Туреччини та ООН, допоможе знизити ціни на продовольчу продукцію у світі.

"Зернова угода підвищила рівень довіри на світових ринках продовольства. Разом з тим, сподіваємося, що ця угода збільшить шанси на узгоджене врегулювання щодо України. Наша мета – поставити крапку на війні", - сказав Чавушоглу.

За його словами, Туреччина відчуває підтримку країн ASEAN з цього питання.

Нагадаємо, 3 серпня у Туреччині завершили інспекцію першого судна з українським зерном. Судно пройшло Босфор і попрямувало у Мармурове море.

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2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією.

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Теми: Туреччинавійназерно
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