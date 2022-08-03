Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Туреччині сподіваються, що "зернова угода" наблизить завершення війни

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 22:22

Анкара сподівається, що угода про розблокування експорту українського зерна через Чорне море наблизить домовленості щодо завершення війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Чавушоглу виступав на засіданні партнерства із секторального діалогу Туреччина-ASEAN (Асоціація держав Південно-Східної Азії) у середу в Пномпені.

Реклама:

Глава турецької дипломатії зазначив, що угода щодо "зернового коридору", досягнута за сприяння Туреччини та ООН, допоможе знизити ціни на продовольчу продукцію у світі.

"Зернова угода підвищила рівень довіри на світових ринках продовольства. Разом з тим, сподіваємося, що ця угода збільшить шанси на узгоджене врегулювання щодо України. Наша мета – поставити крапку на війні", - сказав Чавушоглу.

За його словами, Туреччина відчуває підтримку країн ASEAN з цього питання.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 3 серпня у Туреччині завершили інспекцію першого судна з українським зерном. Судно пройшло Босфор і попрямувало у Мармурове море.

2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією.

Читайте також: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

Теми: Туреччинавійназерно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: