Наступні кораблі завантажені українським зерном і готові до відплиття – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що чергові кораблі з українським зерном готові до відправки.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Чергові судна з українським зерном завантажені та готові до відправлення.

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Якщо Росія виконуватиме свої зобов’язання в рамках зернової ініціативи за посередництва ООН, вони дійдуть до іноземних покупців і допоможуть знизити ціни на продовольство і запобігти голоду".

Нагадаємо:

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

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Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.

Представники України, Туреччини, ООН та Росії у Спільному координаційному центрі завершили інспекцію першого судна із зерном, що вийшло з України 1 серпня.