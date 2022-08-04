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На Харківщині прокуратура розслідує насильницьке вивезення людей в Росію

Ольга Глущенко Четвер, 4 серпня 2022, 03:30
На Харківщині прокуратура розслідує насильницьке вивезення людей в Росію
скриншот

Прокуратура розпочала провадження з приводу насильницького вивезення людей з окупованого селища Козача Лопань на Харківщині в Росію.

Джерело: Офіс Генпрокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)".

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Деталі: Як зазначають, в ОГП, відомості до ЄРДР внесені на основі інформації ЗМІ про насильницьке вивезення людей з тимчасово окупованого смт Козача Лопань на територію країни-агресора.

Військові так званої "ЛНР" примусово "евакуюють" місцевих мешканців до палаточних таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних начебто обстрілами з боку української армії.

"Всі дані перевіряються, триває досудове розслідування. У подальшому матеріали будуть передані до Управління СБУ в Харківській області", – ідеться в повідомленні ОГП.

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Теми: Харківська областьРосіявійнаокупація
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