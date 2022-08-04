Окупанти примусово кидають на фронт чоловіків з окупованих міст, забирають навіть шахтарів – Гайдай
Російські окупанти несуть значні втрати і поповнюють свої сили чоловіками з нещодавно окупованих населених пунктів – на фронт забирають навіть шахтарів.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Окупанти не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій. Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення "ЛНР" є тягарем для бюджету РФ. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують.
На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів".
Деталі: Гайдай зазначив, що людей направляють у військкомати проти волі, тому ейфорія "асвабаждения" нещодавно захоплених містах та селах швидко минула.
За даними голови ОВА, лише у Старобільську цього тижня вже відправили на фронт близько 80 чоловіків. Ними окупанти поповнюють, зокрема, склади штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують.
Російські загарбники щодня намагаються покращити тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій.
Лише за минулу добу ворог випустив 3 ракети, 5 разів застосовував ствольну артилерію та ще 5 – реактивну. Атаки ворога підтримувалися мінометними та танковими обстрілами.
Вісім населених пунктів росіяни бомбардували з повітря.
При цьому, за словами Гайдая, 3 серпня росіяни змушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках.