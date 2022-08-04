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Окупанти примусово кидають на фронт чоловіків з окупованих міст, забирають навіть шахтарів – Гайдай

Ірина БалачукЧетвер, 4 серпня 2022, 08:49
Окупанти примусово кидають на фронт чоловіків з окупованих міст, забирають навіть шахтарів – Гайдай
Наслідки російських обстрілів. на Луганщині ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Російські окупанти несуть значні втрати і поповнюють свої сили чоловіками з нещодавно окупованих населених пунктів – на фронт забирають навіть шахтарів.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Окупанти не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій. Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення "ЛНР" є тягарем для бюджету РФ. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують.

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На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів".

Деталі: Гайдай зазначив, що людей направляють у військкомати проти волі, тому ейфорія "асвабаждения" нещодавно захоплених містах та селах швидко минула.   

За даними голови ОВА, лише у Старобільську цього тижня вже відправили на фронт близько 80 чоловіків. Ними окупанти поповнюють, зокрема, склади штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують. 

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Наслідки російських обстрілів на Луганщині
Фото з Telegram Гайдая 

Російські загарбники щодня намагаються покращити тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій. 

Лише за минулу добу ворог випустив 3 ракети, 5 разів застосовував ствольну артилерію та ще 5 – реактивну. Атаки ворога підтримувалися мінометними та танковими обстрілами. 

 
Наслідки російських обстрілів на Луганщині
Фото з Telegram Гайдая 

Вісім населених пунктів росіяни бомбардували з повітря.

При цьому, за словами Гайдая, 3 серпня росіяни змушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках.

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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