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Єврокомісія: Українки, що повернулися з ЄС до України, мають право знову поїхати до ЄС

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 12:36

У Єврокомісії наполягають, що українки, які отримали в одній з країн ЄС тимчасовий захист, мають право їздити додому в Україну і після того повертатися - як на короткий час, так і надовго, але з різними правилами.  

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповіла єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, візит якої до Києва був присвячений головним чином проблемам українців у ЄС.

Вона підтвердила, що у Єврокомісії знають про випадки, коли українки після поїздки назад в Україну мали проблеми з поверненням до країни, де отримали тимчасовий захист, а документи, видані деякими країнами, виявлялися недостатніми для прикордонників та для подорожей всередині ЄС. 

За її словами, ЄК налаштована вирішити ці проблеми і зараз збирає інформацію.

"Кожен, хто отримав захист ЄС, повинен мати право поїхати додому на короткий період, щоби відвідати батьків чи родину, чи з будь-якою іншою метою", - наголошує єврокомісарка.

Вона пояснила, що у разі повернення на тривалий час українки мають знятися з реєстрації в тій країні, де отримали тимчасовий захист, але не втрачають права повернутися і зареєструватися повторно. 

"Отже, якщо ви скористалися тимчасовим захистом в ЄС, то маєте право з будь-якої причини поїхати додому і право повернутися назад до держави ЄС, у якій ви зупинилися. Навіть якщо до цього ви закривали свій статус тимчасового захисту. Якщо ви їдете від війни в Україні – двері ЄС для вас відкриті", - наголосила Ілва Йоганссон.

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Повне інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

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Теми: ЄСукраїнцікордон
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