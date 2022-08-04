Генсек НАТО: українці показали вміння повертати території

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що на шостий місяць російсько-української війни українські сили показали вміння завдавати ударів у відповідь та повертати території.

Про це він сказав під час виступу у рідній Норвегії, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що у російсько-українській війні НАТО має два завдання: підтримати Україні і не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і Росією.

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Він додав: на саміті НАТО в Мадриді трохи більше місяця тому всі країни НАТО погодилися, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Те, що ми бачимо зараз, - це жорстока і кривава війна на виснаження. Просування росіян знову зупинилося. А українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, планують контрнаступ на півдні", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що країни Альянсу платять ціну за підтримку України. Проте її можна виміряти грошима, тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями.

ВІДЕО ДНЯ

Днями Єнс Столтенберг обговорив з Володимиром Зеленським пріоритети військової підтримки України.

Зеленський попросив у держав НАТО більше важкої зброї для контрнаступу.