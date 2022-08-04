"200 людей послали на смерть": ГУР опублікувало перехоплення розмови росіян на фронті

Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови двох окупантів, які обговорювали ситуацію на фронті.

Джерело: ГУР у Telegram

Пряма мова: "Вони сидять там, посилають 20-200 людей на смерть і все. 30 людей зайшло, 100 людей зайшло. Східних. Зах… (вбили - ред.) всіх. До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла. Ми зараз йшли, розміновували. Що не розмінували, викидали в кущі з дороги. Тут металолом збирають – танки, БТР.

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Так, х… (дурницю - ред.) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не - ред.) зрозумієш, хто від кого захищається".

Деталі: Крім того, судячи з оприлюдненого запису, росіянам, які стоять в обороні, не даватимуть більше нагород, і навіть відберуть ті, які вже видали.