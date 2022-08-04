Канада спрямує більше 200 інструкторів для навчання українських військових у Британії

Канада відправить до Сполученого Королівства до 225 військовослужбовців для навчання українських новобранців, перші інструктори прибудуть наступного тижня.

Про це повідомила в четвер міністр оборони Канади Аніта Ананд, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Більшість інструкторів буде з 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні (Альберта).

"Ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, в якому (Росія) бере участь у тривалій спробі завдати довгострокової шкоди Україні та її народу", – сказала Ананд у Торонто.

"Тому я сьогодні оголошую, що ми виконуємо нашу обіцянку відновити масштабне навчання" - заявила вона.

З 2015 року Збройні сили Канади підготували понад 33 000 українських військових і сил безпеки, але призупинили навчання з лютого.

Нідерланди та Нова Зеландія також направили військових інструкторів до місії під керівництвом Великої Британії.

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Навчання під керівництвом Канади, яке відбудеться на військовій базі в південно-східній Англії, включатиме в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги та тактику патрулювання.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Минулого тижня Борис Джонсон, який тимчасово залишається прем'єром Британії, відвідав навчання для українських військових та сам взяв участь у вправах.