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У Німеччині зросло число тих, хто проти збільшення поставок зброї Україні

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 21:05

У Німеччині збільшилось число громадян, які вважають, що постачання зброї Україні зайшло занадто далеко.

Такими є результати опитування Deutschlandtrend, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

39% німців вважають виправданим нинішній обсяг постачання Німеччиною зброї Україні. У червні така думка зустрічалася на 3 відсоткові пункти частіше. При цьому 32% опитаних (+9 п.п, порівняно з червнем) вважають, що постачання Києву озброєнь зайшли надто далеко, і лише 23% (-6 п.п.) заявили, що їх можна було б збільшити.

Щодо санкцій, введених проти РФ, то їх досі вважають недостатніми 37% німців, хоча ця частка і знижується – у червні був 41%. 34% думають, що санкцій зараз стільки, скільки потрібно (прихильників такої точки зору поменшало на 3 п.п.), і 21% мешканців ФРН впевнені, що санкційна війна зайшла вже надто далеко (+6 відсоткових пунктів).

Таким чином, після п'яти місяців війни Росії проти України німці дещо охололи до ідеї підтримки останньої. Проте більшість із них все ще залишаються прихильними до неї, зазначають соціологи.

В останні тижні Берлін не раз критикували через повільне постачання зброї Україні, зокрема через так звану схему кругового обміну. Німецькі урядовці самі визнавали проблеми з постачанням

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

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Теми: НімеччиназброяУкраїна
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