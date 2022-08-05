Південна Корея відправила до Місяця свій перший орбітальний апарат

Південна Корея запустила до Місяця свій перший орбітальний апарат Korea Pathfinder.

Джерело: SpaceX, Reuters з посиланням на Міністерство науки Південної Кореї

Деталі: Korea Pathfinder на прізвисько Danuri, що означає "насолоджуйтесь Місяцем", запущений на ракеті SpaceX Falcon 9 зі станції космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді о 823:08 за Грінвічем. Спочатку запуск був запланований минулої середи, але був відкладений через невстановлену проблему з технічним обслуговуванням ракети SpaceX.

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Korea Pathfinder вийде на орбіту Місяця в грудні, а тоді розпочне річну місію зі спостереження.

Якщо місія буде успішна, то Південна Корея стане сьомим у світі дослідником Місяця і четвертим в Азії після Китаю, Японії та Індії.

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