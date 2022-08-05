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Держсекретар США закликав Китай "не створювати кризу" довкола Тайваню

"Європейська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 08:12
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО З ЙОГО TWITTER

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню після візиту на острів спікерки Палати представників США після того, як китайські військові в рамках навчань випустили ракети у напрямку вод довкола Тайваню. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Ентоні Блінкен, наголосив, що у позиції США щодо принципу "одного Китаю" після візиту Ненсі Пелосі нічого не змінилося. 

"Я дуже сподіваюся, що Пекін "не стане продукувати кризу чи шукати привід наростити агресивну військову діяльність", - заявив він.

Блінкен наголосив, що у багатьох країнах світу переконані, що ескалація "не є виграшною ні для кого і може мати непередбачувані наслідки, які не будуть вигідні нічиїм інтересам, включно з членами ASEAN і Китаєм… США залишаються зацікавлені у збереженні миру й стабільності у Тайваньській протоці. Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус кво, особливо силою", - наголосив Блінкен. 

Держсекретар сказав, що останніми днями США контактували з Пекіном "на усіх рівнях", щоб донести цей сигнал. 

Китай у четвер заявив про пуск багатьох ракет у море на схід від Тайваню та що усі вони влучили в цілі. При цьому Японія заявила, що випущені Китаєм балістичні ракети вперше впали у її води.

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Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Штати "дуже пильно стежать за ситуацією" та вважають реакцію Китаю на візит надмірною й провокативною. "Один з тривожних моментів із такими навчаннями чи такими ракетними пусками як ці - ризик помилки, яка може призвести до певного конфлікту", - зауважив він. 

Нагадаємо, масштабні військові навчання Китаю довкола Тайваню стали відповіддю на візит до Тайбею спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим посадовцем США, який відвідав Тайвань за останні 25 років. 

Детальніше про значення цього візиту - у статті Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном

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Теми: СШАТайваньКитай
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