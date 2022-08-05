Проросійські партії хочуть вернутися в українську політику: пішли по судах

7 із 16 проросійських партій оскаржують свою заборону в Верховному Суді.

Джерело: ЧЕСНО

Дослівно: "Станом на 5 серпня відомо, що апеляційні скарги подали партії "Соціалісти", "Союз лівих сил", ОПЗЖ, "Партія Шарія" та "Соціалістична партія України".

Останніми скарги на рішення Восьмого апеляційного суду Львова подали "Прогресивна соціалістична партія України" Наталії Вітренко та партія "Щаслива Україна" (раніше "Успішна країна") — політична сила ексміністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка".

Деталі: Верховний Суд уже почав розглядати апеляційні скарги "Союзу лівих сил" та партії "Соціалісти".

Передісторія:

21 червня в Мін’юсті повідомляли, що В Україні уже заборонили 10 проросійських партій, ще щодо 7 справи перебували у суді.

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій.