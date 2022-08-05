Проросійські партії хочуть вернутися в українську політику: пішли по судах

7 із 16 проросійських партій оскаржують свою заборону в Верховному Суді.

Джерело: ЧЕСНО

Дослівно: "Станом на 5 серпня відомо, що апеляційні скарги подали партії "Соціалісти", "Союз лівих сил", ОПЗЖ, "Партія Шарія" та "Соціалістична партія України".

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Останніми скарги на рішення Восьмого апеляційного суду Львова подали "Прогресивна соціалістична партія України" Наталії Вітренко та партія "Щаслива Україна" (раніше "Успішна країна") — політична сила ексміністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка".

Деталі: Верховний Суд уже почав розглядати апеляційні скарги "Союзу лівих сил" та партії "Соціалісти".

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