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Проросійські партії хочуть вернутися в українську політику: пішли по судах

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 17:41
Проросійські партії хочуть вернутися в українську політику: пішли по судах
Фото ілюстративне

7 із 16 проросійських партій оскаржують свою заборону в Верховному Суді.

Джерело: ЧЕСНО

Дослівно: "Станом на 5 серпня відомо, що апеляційні скарги подали партії  "Соціалісти", "Союз лівих сил", ОПЗЖ, "Партія Шарія" та "Соціалістична партія України".

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Останніми скарги на рішення Восьмого апеляційного суду Львова подали "Прогресивна соціалістична партія України" Наталії Вітренко та партія "Щаслива Україна" (раніше "Успішна країна") — політична сила ексміністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка".

Деталі: Верховний Суд уже почав розглядати апеляційні скарги "Союзу лівих сил" та партії "Соціалісти".

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Теми: партіїУкраїнаРосіясуд
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