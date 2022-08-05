Проросійські партії хочуть вернутися в українську політику: пішли по судах
П'ятниця, 5 серпня 2022, 17:41
7 із 16 проросійських партій оскаржують свою заборону в Верховному Суді.
Джерело: ЧЕСНО
Дослівно: "Станом на 5 серпня відомо, що апеляційні скарги подали партії "Соціалісти", "Союз лівих сил", ОПЗЖ, "Партія Шарія" та "Соціалістична партія України".
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Останніми скарги на рішення Восьмого апеляційного суду Львова подали "Прогресивна соціалістична партія України" Наталії Вітренко та партія "Щаслива Україна" (раніше "Успішна країна") — політична сила ексміністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка".
Деталі: Верховний Суд уже почав розглядати апеляційні скарги "Союзу лівих сил" та партії "Соціалісти".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 21 червня в Мін’юсті повідомляли, що В Україні уже заборонили 10 проросійських партій, ще щодо 7 справи перебували у суді.
- 14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій.