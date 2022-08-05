Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Проросійські партії хочуть вернутися в українську політику: пішли по судах

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 17:41
Фото ілюстративне

7 із 16 проросійських партій оскаржують свою заборону в Верховному Суді.

Джерело: ЧЕСНО

Дослівно: "Станом на 5 серпня відомо, що апеляційні скарги подали партії  "Соціалісти", "Союз лівих сил", ОПЗЖ, "Партія Шарія" та "Соціалістична партія України".

Останніми скарги на рішення Восьмого апеляційного суду Львова подали "Прогресивна соціалістична партія України" Наталії Вітренко та партія "Щаслива Україна" (раніше "Успішна країна") — політична сила ексміністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка".

Деталі: Верховний Суд уже почав розглядати апеляційні скарги "Союзу лівих сил" та партії "Соціалісти".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: партіїУкраїнаРосіясуд
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно

МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела

фотоРозслідувачі Bellingcat ідентифікували окупанта, який катував і стратив українського бійця

Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: снаряди впали поруч із ядерним реактором

Подоляк: Кремль проводить приховану мобілізацію у два способи

Усі новини...
партії
ОПЗЖ і ще кілька проросійських партій оскаржують свою заборону - міністр
Кого з ОПЗЖ мають перевірити спецслужби та правоохоронці
Суд заборонив КПУ і партію Клименка
Останні новини
03:01
Дніпропетровщина: РФ обстріляла Нікополь
02:00
Ізраїль завдав ударів по об'єктах у секторі Гази
01:05
Росіяни обстріляли Харків, лунали вибухи
00:38
Доба на Сумщині: Понад 60 прильотів, поранена людина
23:47
Радянський танк в естонській Нарві третій день патрулюють місцеві – щоб не перенесли
23:26
Польська Amnesty International засудила дії РФ в Україні після скандального звіту організації
23:08
Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно
23:01
Зеленський: Уже конфіскували російських активів на 28 мільярдів гривень
22:42
Обстріл ЗАЕС: Зеленський вимагає санкції проти "Росатома" через ядерні загрози
22:24
Економічні новини 5 серпня: перший караван вийшов з українських портів, НБУ скасовує ліцензії обмінникам
Усі новини...