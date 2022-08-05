Люди, чиї двори затопило у Демидові, отримають по 20 тисяч гривень – голова ОВА
Домогосподарства, які постраждали від підтоплення річки Ірпінь у Демидові отримають по 20 тисяч гривень.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram
Пряма мова Кулеби: "4 серпня на сесії Димерської селищної ради депутати прийняли рішення щодо виділення постраждалим жителям по 20 тисяч гривень через програму соціального захисту населення "Турбота". Для цього з обласного бюджету Димерській громаді передали 2 млн 400 грн".
Деталі: За словами голови ОВА, зараз необхідні ремонтні роботи на шлюзі завершені і насосна станція почала відкачку води.
Рівень води вже знизився на 70 сантиметрів, вода почала відступати від приватних домогосподарств.
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Передісторія:
- Дамба на річці Ірпінь була пошкоджена ще на початку повномасштабної війни внаслідок бойових дій.
- Через понаднормове підняття рівня води у селі Демидів було частково підтоплено близько 100 приватних будинків.