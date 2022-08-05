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Люди, чиї двори затопило у Демидові, отримають по 20 тисяч гривень – голова ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 17:59
Демидів. Фото Ельдара Сарахмана, УП

Домогосподарства, які постраждали від підтоплення річки Ірпінь у Демидові отримають по 20 тисяч гривень.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: "4 серпня на сесії Димерської селищної ради депутати прийняли рішення щодо виділення постраждалим жителям по 20 тисяч гривень через програму соціального захисту населення "Турбота". Для цього з обласного бюджету Димерській громаді передали 2 млн 400 грн".

Деталі: За словами голови ОВА, зараз необхідні ремонтні роботи на шлюзі завершені і насосна станція почала відкачку води.

Рівень води вже знизився на 70 сантиметрів, вода почала відступати від приватних домогосподарств.

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Передісторія:

  • Дамба на річці Ірпінь була пошкоджена ще на початку повномасштабної війни внаслідок бойових дій.
  • Через понаднормове підняття рівня води у селі Демидів було частково підтоплено близько 100 приватних будинків.

     

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Теми: Київська областьвійна
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