Люди, чиї двори затопило у Демидові, отримають по 20 тисяч гривень – голова ОВА

Домогосподарства, які постраждали від підтоплення річки Ірпінь у Демидові отримають по 20 тисяч гривень.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: "4 серпня на сесії Димерської селищної ради депутати прийняли рішення щодо виділення постраждалим жителям по 20 тисяч гривень через програму соціального захисту населення "Турбота". Для цього з обласного бюджету Димерській громаді передали 2 млн 400 грн".



Деталі: За словами голови ОВА, зараз необхідні ремонтні роботи на шлюзі завершені і насосна станція почала відкачку води.

Рівень води вже знизився на 70 сантиметрів, вода почала відступати від приватних домогосподарств.

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