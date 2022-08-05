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МЗС про обстріли ЗАЕС: Влучання в діючий реактор – рівноцінне застосуванню атомної бомби

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 21:32
МЗС про обстріли ЗАЕС: Влучання в діючий реактор – рівноцінне застосуванню атомної бомби
Фото МЗС

Міністерство закордонних справ рішуче засудило російські обстріли Запорізької АЕС в Енергодарі 5 серпня.

Джерело: сайт МЗС

Дослівно МЗС: "На фоні цинічної відео-заяви президента РФ на Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї про відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні Росія вдалась до численних провокацій на ядерному об’єкті.

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Можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби".

Деталі: В МЗС нагадали, що на початку серпня окупанти ввели в приміщення 1-го і 2-го блоків ЗАЕС, які перебувають в стадії ремонту, військові вантажівки і позашляховики, наповнені зброєю. А 5 серпня почали артилерійські обстріли території біля промислового майданчику ЗАЕС.

Внаслідок трьох зафіксованих попадань пошкоджено високовольтну лінію видачі електричної потужності ЗАЕС.

ВІДЕО ДНЯ

МЗС закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити Росію звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу.

Передісторія:

  • 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
  • Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Теми: МЗСЗапорізька областьЗАЕСвійна
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