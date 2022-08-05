Росія забороняє в'їзд 62 громадянам Канади

Міністерство закордонних справ Росії у п’ятницю оголосило про розширення "чорного списку" громадян Канади, яким заборонено в'їзд до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

У російському МЗС такий крок назвали відповіддю на нові санкції, які Канада запровадила 27 червня та 7 липня, зокрема проти патріарха Кіріла.

До "чорного списку" додали 62 громадян Росії, серед них – працівники апарату віцепрем'єр-міністерки Канади українського походження Христі Фриланд, кілька військових і бізнесменів, керівники відділень Канадського українського конгресу, журналісти, співачка Шанталь Кревязук, один протестантський пастор і один католицький священик.

Нагадаємо, в липні Канада запровадила персональні санкції проти ще 29 осіб у зв’язку з агресивною війною Росії проти України. Зокрема, у списку - Владімір Гундяєв (Кирил), речниця МЗС РФ Марія Захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва.

А в серпні до "чорного списку" Канади були додані 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які "причетні до безглуздого кровопролиття президента Росії Владіміра Путіна, зокрема жахливих подій у Бучі".

За даними канадського уряду, з моменту незаконної окупації Криму Росією в 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб. Після вторгнення РФ в Україну Оттава запровадила санкції проти понад 1150 додаткових фізичних та юридичних осіб із Росії, Україні та Білорусі.