Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія забороняє в'їзд 62 громадянам Канади

П'ятниця, 5 серпня 2022, 21:40

Міністерство закордонних справ Росії у п’ятницю оголосило про розширення "чорного списку" громадян Канади, яким заборонено в'їзд до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

У російському МЗС такий крок назвали відповіддю на нові санкції, які Канада запровадила 27 червня та 7 липня, зокрема проти патріарха Кіріла.

Реклама:

До "чорного списку" додали 62 громадян Росії, серед них – працівники апарату віцепрем'єр-міністерки Канади українського походження Христі Фриланд, кілька військових і бізнесменів, керівники відділень Канадського українського конгресу, журналісти, співачка Шанталь Кревязук, один протестантський пастор і один католицький священик.

Нагадаємо, в липні Канада запровадила персональні санкції проти ще 29 осіб у зв’язку з агресивною війною Росії проти України. Зокрема, у списку - Владімір Гундяєв (Кирил), речниця МЗС РФ Марія Захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва.

А в серпні до "чорного списку" Канади були додані 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які "причетні до безглуздого кровопролиття президента Росії Владіміра Путіна, зокрема жахливих подій у Бучі".

ВІДЕО ДНЯ

За даними канадського уряду, з моменту незаконної окупації Криму Росією в 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб. Після вторгнення РФ в Україну Оттава запровадила санкції проти понад 1150 додаткових фізичних та юридичних осіб із Росії, Україні та Білорусі.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Останні новини
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: