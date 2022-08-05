Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія забороняє в'їзд 62 громадянам Канади

П'ятниця, 5 серпня 2022, 21:40

Міністерство закордонних справ Росії у п’ятницю оголосило про розширення "чорного списку" громадян Канади, яким заборонено в'їзд до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

У російському МЗС такий крок назвали відповіддю на нові санкції, які Канада запровадила 27 червня та 7 липня, зокрема проти патріарха Кіріла.

До "чорного списку" додали 62 громадян Росії, серед них – працівники апарату віцепрем'єр-міністерки Канади українського походження Христі Фриланд, кілька військових і бізнесменів, керівники відділень Канадського українського конгресу, журналісти, співачка Шанталь Кревязук, один протестантський пастор і один католицький священик.

Нагадаємо, в липні Канада запровадила персональні санкції проти ще 29 осіб у зв’язку з агресивною війною Росії проти України. Зокрема, у списку - Владімір Гундяєв (Кирил), речниця МЗС РФ Марія Захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва.

А в серпні до "чорного списку" Канади були додані 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які "причетні до безглуздого кровопролиття президента Росії Владіміра Путіна, зокрема жахливих подій у Бучі".

За даними канадського уряду, з моменту незаконної окупації Криму Росією в 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб. Після вторгнення РФ в Україну Оттава запровадила санкції проти понад 1150 додаткових фізичних та юридичних осіб із Росії, Україні та Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни наступають на Бахмут, тривають бої

Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно

МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела

фотоРозслідувачі Bellingcat ідентифікували окупанта, який катував і стратив українського бійця

Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: снаряди впали поруч із ядерним реактором

Усі новини...
Останні новини
08:00
Росія вночі обстріляла з “Градів” Дніпропетровщину, в Нікополі троє поранених
07:11
Зведення Генштабу: Росіяни наступають на Бахмут, тривають бої
06:30
Bloomberg: Лише половина країн G20 підтримала санкції проти РФ
05:38
Тайвань запустив сигнальні ракети через безпілотники і невпізнані літаки
04:40
ISW: Росіяни використовують ЗАЕС для обстрілу Нікополя
03:44
ОК “Південь”: ЗСУ випалили півдесятка російських складів на Херсонщині
03:01
Дніпропетровщина: РФ обстріляла Нікополь
02:00
Ізраїль завдав ударів по об'єктах у секторі Гази
01:05
Росіяни обстріляли Харків, лунали вибухи
00:38
Доба на Сумщині: Понад 60 прильотів, поранена людина
Усі новини...