На Луганщині продпайками заманюють людей на "референдум" за приєднання до РФ – Гайдай

Пошкоджені окупантами будинки на Луганщині. ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти у знищених населених пунктах під приводом надання продуктів харчування та будматеріалів проводять агітроботу і заманюють людей на так званий референдум за приєднання Луганщини до Росії.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Наразі на Луганщині активізовано "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до "референдуму" про входження регіону до складу РФ.

Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області".

Деталі: За словами Гайдая, окупанти виманюють персональні дані мешканців і закликають йти на так званий "референдум", вимушуючи людей "обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити".

Такі зустрічі загарбники проводять у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад.

Пошкоджені окупантами будинки на Луганщині Фото з Telegram Гайдая

Що стосується ситуації на фронті, то, за словами Гайдая, ворог продовжує атакувати, але сили оборони завдають противнику втрат на всіх напрямках.

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Упродовж 5 серпня в районі лінії фронту між Луганщиною та Донеччиною ворог випустив 5 ракет, крім того, 6 разів працювала ствольна та реактивна артилерія окупанта.

Тричі загарбники застосовували міномети, штурмові дії росіян підтримувалися танковими обстрілами та авіацією.

На декількох напрямках росіяни намагалися захопити більш вигідні рубежі, покращити тактичне положення, але вимушені були відійти.

Наразі окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута, тривають бойові дії.