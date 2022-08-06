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СБУ викрила російських агентів: допомагали ворогу нищити суднобудівництво

Ірина БалачукСубота, 6 серпня 2022, 14:37
СБУ викрила російських агентів: допомагали ворогу нищити суднобудівництво
Фото СБУ

Співробітники Служби безпеки України спіймали двох ворожих агентів, які допомагали російським окупантам у Миколаївській області, зокрема передавали дані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію ЗСУ.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно СБУ: "За завданням російської спецслужби зловмисники здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність: збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ.

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Отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських захисників". 

Деталі: У результаті дій зловмисників було зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури у Миколаєві, серед яких заводи "Екватор", "Кристал" та "Океан". А також склади з паливно-мастильними матеріалами та об’єкти соціальної інфраструктури.

Коригувальників, які мали проросійські погляди, ФСБ завербувала ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Вони вели спостереження за об’єктами, які цікавили росіян, і надсилали результати куратору через закриті канали електронного зв’язку. До виконання деяких завдань залучали своїх знайомих.  

 
фото сбу

Під час обшуків, проведених за місцями проживання агентів, виявили та вилучили обладнання для передачі розвідданих. 

 
фото СБУ

Наразі зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення і розміщення ЗСУ) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пособникам окупантів загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до діяльності агентурної мережі.

Теми: Миколаївська областьвійнаСБУ
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