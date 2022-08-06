СБУ викрила російських агентів: допомагали ворогу нищити суднобудівництво

Співробітники Служби безпеки України спіймали двох ворожих агентів, які допомагали російським окупантам у Миколаївській області, зокрема передавали дані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію ЗСУ.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно СБУ: "За завданням російської спецслужби зловмисники здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність: збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ.

Отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських захисників".

Деталі: У результаті дій зловмисників було зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури у Миколаєві, серед яких заводи "Екватор", "Кристал" та "Океан". А також склади з паливно-мастильними матеріалами та об’єкти соціальної інфраструктури.

Коригувальників, які мали проросійські погляди, ФСБ завербувала ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вони вели спостереження за об’єктами, які цікавили росіян, і надсилали результати куратору через закриті канали електронного зв’язку. До виконання деяких завдань залучали своїх знайомих.

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фото сбу

Під час обшуків, проведених за місцями проживання агентів, виявили та вилучили обладнання для передачі розвідданих.

фото СБУ

Наразі зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення і розміщення ЗСУ) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пособникам окупантів загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до діяльності агентурної мережі.