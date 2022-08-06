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ЄС засудив ведення Росією воєнної діяльності у зоні навколо ЗАЕС

"Європейська правда"Субота, 6 серпня 2022, 15:02
ЄС засудив ведення Росією воєнної діяльності у зоні навколо ЗАЕС
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Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву опублікував високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"ЄС засуджує військову діяльність Росії довкола Запорізької атомної електростанції. Це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і черговий приклад ігнорування РФ міжнародних норм", - наголосив він.

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Боррель також закликав надати доступ на ЗАЕС представникам Міжнародного агентства з атомної енергії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку. Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Вдень 6 серпня "Енергоатом" заявив, що внаслідок російських обстрілів серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і є ризик витоку радіації. 

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з цим вимагає, аби проти російської атомної галузі застосували жорсткі санкції.

Теми: ЄСЗАЕСРосіяУкраїна
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