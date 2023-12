ЄС засудив ведення Росією воєнної діяльності у зоні навколо ЗАЕС

Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву опублікував високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"ЄС засуджує військову діяльність Росії довкола Запорізької атомної електростанції. Це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і черговий приклад ігнорування РФ міжнародних норм", - наголосив він.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.