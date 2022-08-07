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Косово арештувало на кордоні російську журналістку — її підозрюють у роботі на розвідку РФ

Анастасія КалатурНеділя, 7 серпня 2022, 01:30
Косово арештувало на кордоні російську журналістку — її підозрюють у роботі на розвідку РФ
ФОТО: аСЛАМОВА І ЛАВРОВ. KP.RU

Частково визнане Косово арештувало на кордоні російську журналістку Дар'ю Асламову за підозрою в шпигунстві на користь РФ.

Джерело: міністр внутрішніх справ країни Джеляль Швечла,   Reuters, "Радіо Свобода"

Дослівно Швечла: "Сьогодні Дар'ю Асламову затримали на прикордонному переході на півночі країни. Багато країн довели, що вона займалася шпигунством на користь російської військової розвідки і діяла під виглядом журналіста. Вона також брала участь у війні в Україні, поширюючи пропаганду вторгнення Росії в Україну".

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Деталі: Джеляль Швечла сказав, що владі Косова  відомо про діяльність Асламової та про те, що в деяких країнах їй заборонено в'їзд. 

Як повідомив Швечла, спроба Асламової проникнути до Косова збігається в часі з подіями на півночі країни і доводить російський слід та пропаганду, спрямовані на дестабілізацію в Косові.

Швечла  опублікував у Facebook фото Асламової з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та з президентом Сирії Башаром Асадом.

ВІДЕО ДНЯ

Росія — головний союзник Сербії, і так само, як Белград, виступає проти незалежності Косова.

Дар’я Асламова працює в  пропагандистському російському ЗМІ "Комсомольська правда" як "спецкор відділу міжнародної політики".

Що передувало: 6 серпня поліція Косова заявила, що невідомі обстріляли її під час патрулювання на штучному озері Газиводе, що на кордоні із Сербією.

Передісторія:

  • Тиждень тому косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських.
  • Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами. Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів.
  • У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня.

Читайте також: Шантаж барикадами: чи почнеться війна між Косовом та Сербією та як варто діяти Києву

Теми: КосовоРосія
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