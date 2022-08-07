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Ізраїль ліквідував ще одного ватажка “Ісламського джихаду” в секторі Гази

Анастасія КалатурНеділя, 7 серпня 2022, 04:48
Ізраїль ліквідував ще одного ватажка “Ісламського джихаду” в секторі Гази
ФОТО: GETTY

Ізраїль заявив про ліквідацію лідера палестинського терористичного угруповання "Ісламський джихад" у секторі Гази - Халеда Мансура.

Джерело: Times of Israel з посиланням на начальника Оперативного управління збройних сил Ізраїлю генерал-майор Одеда Басюка

Деталі: Повідомляється, що Мансур загинув внаслідок ізраїльського авіаудару по палестинському місту Рафах. Терористична група не одразу підтвердила його смерть.

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Мансур був колегою на півдні Гази Тайсіра Джабарі, командира терористичного угруповання у північній частині Гази.  Джабарі був вбитий внаслідок ізраїльського авіаудару у п'ятницю.

Одед Басюк заявив, що, згідно з "усією доступною інформацією", Ізраїль наразі вбив усе керівництво "Ісламського джихаду". За його словами, "ця організація намагалася вчинити смертоносний напад на громадян Ізраїлю та солдатів ЦАХАЛ, запустивши протитанкову керовану ракету, щоб убити мирних жителів і солдатів".

Нагадаємо: Війська Ізраїлю зараз проводять  операцію "Світанок" у секторі Гази.

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Теми: ІзраїльСектор Газа
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