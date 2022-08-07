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Косово оголосило затриману напередодні пропагандистку РФ персоною нон грата

"Європейська правда"Неділя, 7 серпня 2022, 12:40
Косово оголосило затриману напередодні пропагандистку РФ персоною нон грата
ФОТО: АСЛАМОВА І ЛАВРОВ. KP.RU

Влада Косова на 5 років оголосила персоною нон грата російську пропагандистку Дар’ю Асламову, затриману напередодні на кордоні за підозрою у шпигунтсві.

Про це повідомив глава МВС Косова Джеляль Свечля, пише "Європейська правда".

"Я, як міністр внутрішніх справ у межах своїх повноважень на підставі статей 17 і 66 А Закону про іноземців, оголосив Дар'ю Асламову небажаною особою в Республіці Косово. В'їзд цій особі заборонено на п'ять років на територію Республіки Косово", - зазначив міністр.

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Він додав, що кожен, хто з певними цілями намагається дестабілізувати Косово, зіткнеться з "силою законів".

Російське видання "Комсомольська правда" заявило, що Асламова працювала над "спецрепортажем, пов'язаним із зростанням напруги між Сербією та Косовом".

Сама Асламова згодом вийшла на зв’язок з редакцією та повідомила, що її відпустили і вона перебуває у місті Рашка на сербсько-косовському кордоні.

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Асламова сказала, що після затримання у Косові її кілька годин допитували, у тому числі, про війну в Україні.

Частково визнане Косово заявило про затримання на кордоні Асламової 6 серпня.

Косово приєдналося до засудження Європейським Союзом і США вторгнення Росії в Україну і запровадило санкції.

Теми: КосовопропагандаРосія
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