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Швеція направить інструкторів у Британію навчати українських військових

"Європейська правда"Неділя, 7 серпня 2022, 15:23

Уряд Швеції направить до Великої Британії військових інструкторів для проведення базової військової підготовки українців.

Про це повідомили у міноборони Швеції 7 серпня, пише "Європейська правда".

Збройні сили Швеції відправлять до Британії до 120 інструкторів у період з 12 серпня по 31 грудня 2022 року для проведення базової військової підготовки громадян України, яка розділена на кілька етапів навчання.

Британія запропонувала українським громадянам пройти базову військову підготовку на своїй території та запросила інші країни, які входять до очолюваних Британією Об'єднаних експедиційних сил (JEF), а також Канаду зробити свій внесок.

"Війна Росії проти України триває вже понад п'ять місяців, і дуже важливо, щоб зовнішній світ продовжував підтримувати Україну у боротьбі країни за суверенітет та самовизначення. Важливо, що Швеція бере участь у цій роботі і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України," - прокоментував міністр оборони Петер Гульквіст.

Загалом у навчаннях у Великій Британії візьмуть участь близько 10 000 громадян України. 

Максимум 60 шведських інструкторів будуть одночасно перебувати у Великій Британії, що, як вважається, мало вплине на інші операції Збройних сил країни.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що Канада спрямує понад 200 інструкторів для навчання українських військових у Британії.

Дивіться також відео, як Борис Джонсон, який тимчасово залишається прем'єром Британії, відвідав навчання для українських військових та сам взяв участь у вправах. 

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Теми: Швеціявійна
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