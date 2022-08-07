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Швеція направить інструкторів у Британію навчати українських військових

"Європейська правда"Неділя, 7 серпня 2022, 15:23

Уряд Швеції направить до Великої Британії військових інструкторів для проведення базової військової підготовки українців.

Про це повідомили у міноборони Швеції 7 серпня, пише "Європейська правда".

Збройні сили Швеції відправлять до Британії до 120 інструкторів у період з 12 серпня по 31 грудня 2022 року для проведення базової військової підготовки громадян України, яка розділена на кілька етапів навчання.

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Британія запропонувала українським громадянам пройти базову військову підготовку на своїй території та запросила інші країни, які входять до очолюваних Британією Об'єднаних експедиційних сил (JEF), а також Канаду зробити свій внесок.

"Війна Росії проти України триває вже понад п'ять місяців, і дуже важливо, щоб зовнішній світ продовжував підтримувати Україну у боротьбі країни за суверенітет та самовизначення. Важливо, що Швеція бере участь у цій роботі і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України," - прокоментував міністр оборони Петер Гульквіст.

Загалом у навчаннях у Великій Британії візьмуть участь близько 10 000 громадян України. 

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Максимум 60 шведських інструкторів будуть одночасно перебувати у Великій Британії, що, як вважається, мало вплине на інші операції Збройних сил країни.

Раніше повідомлялося, що Канада спрямує понад 200 інструкторів для навчання українських військових у Британії.

Дивіться також відео, як Борис Джонсон, який тимчасово залишається прем'єром Британії, відвідав навчання для українських військових та сам взяв участь у вправах. 

Теми: Швеціявійна
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