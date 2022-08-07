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МЗС Грузії в річницю війни з РФ заявило про розширення Росією контролю в окупації

"Європейська правда"Неділя, 7 серпня 2022, 18:27
прапор Грузії, фото Pixabay

МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинськоївійни закликало Росію "припинити незаконні дії", виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії.

Заяву МЗС цитує агентство "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

"У 14-ті роковини окупації Росія, як і раніше, не виконує угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва Європейського Союзу, і розширює свій незаконний контроль в окупованих регіонах", - йдеться у заяві МЗС Грузії.

Зовнішньополітичне відомство зазначає, що своїми діями Росія "завдає удару по безпеці, правам людини і намагається ізолювати людей, які проживають на окупованих територіях, від решти Грузії та міжнародної спільноти".

МЗС Грузії закликає Москву змінити незаконне рішення щодо визнання окупованих територій.

Відомство наголошує, що протягом 14 років російські сили продовжують зведення загороджень на лінії окупації, у регіоні незаконно заарештовують та викрадають людей.

"Грубе порушення основних прав людини, етнічна дискримінація та порушення права сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб і біженців на повернення до своїх будинків в Абхазькому та Цхінвальському регіонах Грузії продовжують залишатися важким гуманітарним тягарем незаконної окупації Росії", - йдеться у заяві.

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МЗС зазначає, що протягом усіх цих років Росія перешкоджає доступу міжнародних правозахисних організацій та входженню Місії спостереження ЄС до Абхазії та Цхінвальського регіону.

МЗС України, зі свого боку, заявило про рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії та вимагає деокупації частин територій країни. 

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Теми: ГрузіяРосіяокупація
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